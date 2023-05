UE ed assicurazioni spingono la Sanità verso il modello USA

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 28 maggio 2023) Pagare per curarsi, la nuova frontiera del Sistema Sanitario europeo, e soprattutto italiano, è il nuovo traguardo al quale la politica continentale sta puntando sostenuta dai grandi gruppi assicurativi in un’ottica, ormai palese, di privatizzazione della. Questo target è stato sempre nelle mire di tutti i governi del vecchio continente, anche dei più “democratici”, ed è un punto nodale soprattutto per quei paesi, tra cui l’Italia, che hanno i conti in rosso ed enormi sprechi proprio nel settore sanitario a fronte di una scarsissima qualità dei servizi e poche eccellenze. Ciò non è altro se non un ulteriore modulo che andrà a formare il mondo digitalizzato, green e finanziariamente sostenibile (per i ricchi e per i governi)il quale tende ogni nazione definita “industrializzata”, avendo quali alibi e spartiacque prima il Covid e poi la ...