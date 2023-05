(Di domenica 28 maggio 2023) Hakanè tra i migliori attori non protagonisti di(3-2). Un’altra prova sontuosa del centrocampista turco, che gode all’ombra dei due compagni di reparto. QUASI CO-PROTAGONISTA – Solo il fuorigioco impedisce ad Hakandi entrare nel tabellino di(3-2). Poco dopo il 2-0 del compare Nicolò Barella, anche il turco aveva trovato il gol, con uno splendido destro al volo. Tuttavia rimane a secco, a differenza del di Barella e poi di Marcelo Brozovic, che firma l’assist per il terzo gol di Lautaro Martinez. Si può quindi dire chestia piùrispetto ai due compagni di reparto. Ma ciò significa semplicemente chein modo meno visibile rispetto agli altri due. GUIDA ...

Ultimi cambi: Inzaghi getta nella mischia Correa e Gagliardini per Lautaro e, Italiano ... che nonostante abbiano fatto peggio in tutte le competizioni con Juventus e Milan sonostati ...... mancandolo di pochi centimetri, e ci riprova anchecon un'altra bordata. E' tempo di ... prosegue il turn over dei nerazzurri: esconotra gli applausi, Lukaku, Barella e Bastoni ,...Nella ripresa crescedi più l'intesa tra Lautaro Martinez e Lukaku e non sarà facile per ... Sportiello devia in angolo una conclusione di, ma non può nulla quando Lautaro Martinez ...

Calhanoglu sempre trasformista: in Inter-Atalanta eccelle nell’ombra Inter-News.it

Una volta andato in scena il rinnovo tra Calhanoglu e l'Inter, l'Arsenal potrebbe offrire 35-40 milioni per il turco ...I nerazzurri chiudono la pratica con due reti nei primi minuti e il guizzo dell'argentino nel finale. A Gasp non bastano Pasalic e l'autogol di Onana ...