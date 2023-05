Ultime Notizie – Inter-Atalanta 3-2 | squadra di Inzaghi è in Champions League

(Di sabato 27 maggio 2023) L’batte l’per 3-2 nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2022-2023. La formazione allenata dasale a 69 punti, conquistando la qualificazione aritmetica alla prossima. I bergamaschi rimangono a quota 61 e al massimo possono puntare all’Europa. LA PARTITA La sfida si sblocca subito con un terribile uno-due dei padroni di casa. Pronti, via e l’colpisce dopo una manciata di secondi. Lautaro innesca Lukaku che dribbla Sportiello e firma l’1-0 dopo un minuto. L’colpita a freddo sbanda, al 3? arriva il raddoppio dell’. Sportiello nega il gol a Dimarco ma non può opporsi al tap-in di Barella: 2-0. Gli ospiti sbandano, rischiano di subire anche il terzo gol ...

... nelle6 presenze in campionato Romelu è a quota 7 centri. In generale, però, è tutta l'...99/mese Inter: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le27 maggio 2023Lazio - Cremonese: lesulle formazioni Sarri deve rinunciare a Marusic e Cataldi: il primo ha ormai terminato la stagione, mentre il secondo forse rientrerà in tempo per l'ultima ...... ha dichiarato che ha cercato di deviare i fan che ormai ossessivamente gli chiedevanosui ... Una dellescene inoltre vede una ragazza azzuffarsi con la cantante Carazy J. Pare che questa ...

Ucraina, ultime notizie. Oppositore Bielorussia: «Lukashenko in condizioni critiche». Verso ... Il Sole 24 ORE

Ultima giornata di apertura straordinaria della casa della salute di Conselice per la vaccinazione contro Tetano ed epatite A. Centosettanta le persone che hanno aderito all'appello delle autorità, ...La scuola come luogo di "promozione" e non di "selezione sociale", strumento e "leva" per "contrastare la povertà" il cui fine primario è "l'eliminazione di ogni discrimine". Il presidente della Repub ...