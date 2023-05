Cagliari | Ranieri | “Soddisfatto della mia squadra | ma complimenti al Venezia”

(Di sabato 27 maggio 2023) Claudio, tecnico delha commentato la vittoria sulche ha permesso alla sua formazione di strappare il pass per la semifinale play-off di Serie B. “Abbiamo giocato un primo tempo eccezionale, loro erano disperati nel secondo tempo e hanno trovato il gol. Faccio ialperché ha un buon gioco, buoni giocatori e per noi è una partita che vale tanto”. Il tecnico rossoblù ha poi concluso: “C’è stato spirito diin tutta la partita. Nei play-off a gara secca le partite sono sofferte, ai ragazzi l’ho detto tra primo e secondo tempo e poi ci siamo messi a 5 in difesa. Poi ho cambiato Obert con Azzi e ci siamo rimessi a 4 quando ilha cambiato modulo”. SportFace.

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro il Venezia: "Questa terra mi ha dato tanto nella mia carriera e in un momento di bisog ...