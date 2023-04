Terracina / Elezioni comunali 2023: il centrodestra punta su Francesco Giannetti ma non mancano malumori (Di domenica 2 aprile 2023) Terracina – Manca solo l’ufficialità ma in queste ore è arrivata la fumata bianca, dopo l’ultima riunione tra i vertici della Lega e Fratelli d’Italia. Il centrodestra ha scelto quale candidato a sindaco l’architetto Francesco Giannetti, 54 anni, figlio del compianto architetto Rosario. È anche fratello di Anna, presidente del Circolo locale “Prisco Montano” di L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di domenica 2 aprile 2023)– Manca solo l’ufficialità ma in queste ore è arrivata la fumata bianca, dopo l’ultima riunione tra i vertici della Lega e Fratelli d’Italia. Ilha scelto quale candidato a sindaco l’architetto, 54 anni, figlio del compianto architetto Rosario. È anche fratello di Anna, presidente del Circolo locale “Prisco Montano” di L'articolo Temporeale Quotidiano.

