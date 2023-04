Dramma per Angelo Alessio: il fratello è morto in un incidente (Di domenica 2 aprile 2023) Un gravissimo lutto ha colpito Angelo Alessio, ex calciatore e allenatore in seconda della Juventus. Il fratello è morto in un incidente stradale verificatosi lo scorso 18 marzo, si chiamava Cosimo ed è deceduto dopo due settimane di agonia. L’incidente stradale si era verificato a Capaccio Paestum, città di origine dei due fratelli. Cosimo lavorava come operaio e aveva 63 anni, sei in più del fratello. L’uomo aveva riportato gravi ferite e lesioni agli arti, al torace e un trauma cranico. Foto di Di Marco / AnsaChi è Angelo Alessio Angelo Alessio è un allenatore di calcio, ex calciatore nel ruolo di centrocampista. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Avellino, Juventus, Bologna, Bari, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Un gravissimo lutto ha colpito, ex calciatore e allenatore in seconda della Juventus. Ilin unstradale verificatosi lo scorso 18 marzo, si chiamava Cosimo ed è deceduto dopo due settimane di agonia. L’stradale si era verificato a Capaccio Paestum, città di origine dei due fratelli. Cosimo lavorava come operaio e aveva 63 anni, sei in più del. L’uomo aveva riportato gravi ferite e lesioni agli arti, al torace e un trauma cranico. Foto di Di Marco / AnsaChi èè un allenatore di calcio, ex calciatore nel ruolo di centrocampista. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Avellino, Juventus, Bologna, Bari, ...

