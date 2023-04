Serie A: Il massimo della sfortuna: Osimhen perde la maschera e si infortuna (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 16:14:15 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: la maschera era diventata un segno di identità e una sorta di talismano per Victor Osimhen da quando si è rotto lo zigomo alla fine del 2021. “Non ne ho bisogno da molto tempo, ma continuerò a usarlo perché mi porta fortuna ed è anche parte del mio ‘look'”, ha riconosciuto. Non era male per lui. L’attaccante nigeriano è il ‘Capocannoniere’ (pichichi) eccezionale della Serie A con 21 reti. Non ne ho bisogno da molto tempo, ma continuerò ad indossare la mascherina perché mi porta fortuna ed è anche parte del mio ‘look’. Vittorio Osimhen La ‘scaramanzia’ (superstizione), così presente in Italia a tutti i livelli, è tornata a fare sua. ‘VO9’ ha perso la mascherina ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 16:14:15 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: laera diventata un segno di identità e una sorta di talismano per Victorda quando si è rotto lo zigomo alla fine del 2021. “Non ne ho bisogno da molto tempo, ma continuerò a usarlo perché mi porta fortuna ed è anche parte del mio ‘look'”, ha riconosciuto. Non era male per lui. L’attaccante nigeriano è il ‘Capocannoniere’ (pichichi) eccezionaleA con 21 reti. Non ne ho bisogno da molto tempo, ma continuerò ad indossare la mascherina perché mi porta fortuna ed è anche parte del mio ‘look’. VittorioLa ‘scaramanzia’ (superstizione), così presente in Italia a tutti i livelli, è tornata a fare sua. ‘VO9’ ha perso la mascherina ...

