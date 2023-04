Sarà e-Geos a gestire il market place della costellazione Iride Ecco gli accordi

Leggi su formiche

(Di sabato 1 aprile 2023) Saranno le imprese italiane a realizzare l’infrastruttura per l’accesso ai dati e ai servizi di, lasatellitare per l’OsservazioneTerra promossa dal governo italiano, grazie alle risorse del Pnrr, gestita dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e dall’Agenzia spaziale italiana (Asi). Così e-– società partecipata al 20% dall’Asi e all’80% da Telespazio – si è aggiudicata la gara indetta dall’Esa, e guiderà un team industriale che vedrà la partecipazione anche di Leonardo, Planetek Italia, Serco, Exprivia e Atos. Il futurodigitale dimira a garantire un punto di accesso unico, affidabile e protetto sul piano cibernetico per diversi attori, dagli enti istituzionali ai clienti commerciali, cercando al contempo di favorire ...