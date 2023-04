LIVE – Sinner-Alcaraz 5-6 | semifinale Masters 1000 Miami 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 1 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole come secondadeldi. Ancora loro due, in quella che sembra a tutti gli effetti poter divenire una vera e propria rivalità ad altissimilli. Due settimane fa a Indian Wells l’iberico vinse in due set in una sfida non memorabile, a differenza dei tre precedenti scontri diretti risalenti all’anno passato. A Wimbledon, Umag e New York i due diedero spettacolo, in due di quelle tre occasioni ad avere la meglio fu l’azzurro, che arrivò anche a match point in quella dolorosa sconfitta sull’Arthur Ashe. Jannik ha potuto godere di 24 ore in più di riposo, ma il numero uno del ranking mondiale non ha faticato tanto nello ...

Jannik #Sinner e Carlos #Alcaraz sono in campo per la loro semifinale
Eccoci qua live con Alcaraz Sinner
Sinner-Alcaraz, ATP Miami 2023 in DIRETTA: inizia la partita, l'azzurro ci crede!
Sinner-Alcaraz, ATP Miami 2023 in DIRETTA: dall'1.00 l'immediata rivincita della nuova classica del tennis!

Sono infatti 75 i punti che dividono i due nellaRace to Turin. Bertolucci su: "Ci regalerà grandissime soddisfazioni" Paolo Bertolucci , in un editoriale redatto per il quotidiano La ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà all' 01:00 (ora italiana). Alcaraz -: il pronostico Si tratta del sesto confronto tra i due, ...Oltre a Carlos Alcaraz e Jannik, non ha tradito le attese neppure Daniil Medvedev , quarta ... Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà alle 19:...

LIVE Sinner-Alcaraz 4-1, ATP Miami 2023 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro! OA Sport

A Miami il sesto scontro tra i due a livello Atp con in palio la finale. Jannik il freddo contro Carlos il caldo: un dualismo che parte da lontano e che sta infiammando il tennis… Leggi ...Nella sua novantanovesima apparizione in un torneo WTA 1000 Petra Kvitova è riuscita a raggiungere la sua prima finale al Miami Open sconfiggendo in due set una delle giocatrici più calde di questo ...