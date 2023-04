LIVE Ginnastica artistica | Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA | inizia la gara | l’Italia a caccia del Dragone

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Si apre con uno spettacolo introduttivo regalato dalle ginnaste dei settori giovanili degli organizzatori dell’evento. 15.22 Si preannuncia un pomeriggio di fuoco al PalaInvent, dove faremo davvero un punto della situazione sullo stato di forma delle azzurre dopo le due tappe di Serie A e le uscite individuali in Coppa del Mondo. 15.20 Le Fate stanno preparando gli Europei, che andranno in scena ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. In questa rassegna continentale, però, non è prevista laa squadre. 15.18ha vinto ildinel 2009 per l’ultima volta, per il resto è sempre stato terreno didegli USA. Oggi le azzurre partono con i favori del pronostico. 15.15 Quindici minuti all’inizio ...