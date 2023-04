Gran Galà Calcio Serie B 2023: Buffon in Top11 a Rimini? (Di sabato 1 aprile 2023) Il Gran Galà Calcio Top 11 Serie B finalmente sta per tornare a Rimini nel 2023: ci sarà anche Super Gigi Buffon? Ve lo avevamo già rivelato in esclusiva. E ‘Supergigi’ Buffon, attuale portiere del Parma in Serie B ed ex illustre estremo difensore della Juventus, è pronto a far fuochi d’artificio al premio Top11 Serie B di Rimini. Dopo tre anni di assenza forzata, a causa dell’emergenza pandemica, a maggio 2023 tornerà a Rimini, come da tradizione, la 13^ edizione del Gran Galà del Calcio Serie B. Lunedì 22 maggio, salvo imprevisti, la data da mettere in calendario. Molto probabilmente ... Leggi su danielebartocciblog (Di sabato 1 aprile 2023) IlTop 11B finalmente sta per tornare anel: ci sarà anche Super Gigi? Ve lo avevamo già rivelato in esclusiva. E ‘Supergigi’, attuale portiere del Parma inB ed ex illustre estremo difensore della Juventus, è pronto a far fuochi d’artificio al premioB di. Dopo tre anni di assenza forzata, a causa dell’emergenza pandemica, a maggiotornerà a, come da tradizione, la 13^ edizione deldelB. Lunedì 22 maggio, salvo imprevisti, la data da mettere in calendario. Molto probabilmente ...

