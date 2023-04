Felicissima Sera 2023 replica seconda puntata in streaming e in tv

(Di sabato 1 aprile 2023): Pio e Amedeo cantano con Antonello Venditti e Annalisata con il varietà di Canale 5 firmato da Pio e Amedeo. Il duo comico foggiano ha aperto lacon Nina Zilli e Irama che ha cantato “We Are the World”. Subito dopo l’intervista a Gerry Scotti e lo sketch del funerale finto. Entra Fabio Cannavaro con una speciale “Che Intervista Che Fa” (parodia di Fazio). Altro momento musicale con Annalisa che ha cantato “Bellissima” e il suo nuovo singolo “Mon Amour”. Restando in tema, ecco Antonello Venditti con un medley dei suoi più grandi successi. E per concludere il ritorno di Giovanna Civitillo e il figlio Josè. Ecco come rivedere ladella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Felicissima sera, Pio e Amedeo ad Amadeus: “Cantanti neomelodici a Sanremo!” #sera, #Felicissima #Pio #Amedeo #e ???… - RosaPetrellese1 : RT @Terry9024: Lui che era rimasto male che Sara prima della sua eliminazione stava uscendo senza salutarlo ?? Nella felicissima che quella… - andreastoolbox : Felicissima Sera, Annalisa canta Mon Amour mentre Pio e Amedeo limonano #Sera, #Felicissima #Annalisa #Mon #canta… - infoitcultura : Ascolti tv ieri venerdì 31 marzo 2023: share di Benedetta Primavera su Rai 1, Felicissima sera - eclettic0 : RT @vincycernic2: QUESTO NEL PROGRAMMA DEI DUE 'COMICI' OMOFOBI, FELICISSIMA SERA RATTI -

Pio e Amedeo sono tornati oggi, venerdì 31 marzo 2023, in onda in prima serata su Canale 5 con la seconda delle tre serate della nuova edizione dello show "" All Inclusive" . Uno show caratterizzato dalla presenza di artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo ...È tra gli ospiti della seconda serata di '- All Inclusive ', il programma di Pio e Amedeo, Gerardo Bevilacqua , ex candidato a sindaco di Cerignola (provincia di Foggia). Un personaggio decisamente sopra le righe, ...Ancora una puntata da non perdere, quella di '- All Inclusive' di stasera . La seconda puntata del programma di Pio e Amedeo mescola ancora artisti di alto livello, musica dal vivo, momenti di comicità irriverente, grandi ...

"Felicissima Sera": da Cannavaro a Gerry Scotti e Venditti, gli ospiti di stasera La Gazzetta dello Sport

Nella puntata di Felicissima Sera di venerdì 31 marzo c’era anche Fabio Cannavaro. Il campione del mondo azzurro del 2006 si è raccontato e non solo dal punto di vista sportivo. Cannavaro si è ...In prima serata su Canale 5 tornano Pio e Amedeo con la seconda puntata del loro show Felicissima sera – All inclusive. Il loro personalissimo varietà – caratterizzato dal “classico” tono comico ...