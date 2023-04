Da 25 anni il confine 'invisibile' al Brennero (Di sabato 1 aprile 2023) Da un quarto di secolo non esiste piu' la sbarra di confine al Brennero. ?Celebrata la ricorrenza oggi al Brennero dai presidenti Arno Kompatscher e Anton Mattle e dai loro predecessori Luis ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Da un quarto di secolo non esiste piu' la sbarra dial. ?Celebrata la ricorrenza oggi aldai presidenti Arno Kompatscher e Anton Mattle e dai loro predecessori Luis ...

Da 25 anni il confine 'invisibile' al Brennero ... il presidente del Tirolo, Wendelin Weingartner, e il suo omologo altoatesino, Luis Durnwalder, hanno dato personalmente una mano a rimuovere la sbarra di confine. 25 anni dopo, oggi 1 aprile 2023, ... Il Brennero da 25 anni senza sbarra di confine Al valico ha preso la parola anche Weingartner: "Quando con Luis Durnwalder ho tolto la sbarra di confine tra Tirolo ed Alto Adige, siamo riusciti a rendere più invisibile l'ingiusto confine del ..."