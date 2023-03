Papa Francesco, clamoroso ribaltone: fuori dal Gemelli, "presiede tutti i riti" (Di venerdì 31 marzo 2023) La notizia è stata battuta alle 10 dall'Adnkronos e ribalta i piani del Vaticano riguardo le funzioni che precedono la Pasqua. "Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà sabato dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa", ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Le parole di ottimismo del porporato sono supportate dalle notizie rassicuranti che arrivano dallo staff medico del Papa al Gemelli: anche la seconda notte è trascorsa tranquillamente e già ieri si parlava di un "netto miglioramento" delle condizioni di salute di Francesco, ricoverato da mercoledì pomeriggio per una infezione respiratoria. Con le dimissioni di sabato dall'ospedale, la presenza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) La notizia è stata battuta alle 10 dall'Adnkronos e ribalta i piani del Vaticano riguardo le funzioni che precedono la Pasqua. "Il, in base alle informazioni che ho io, uscirà sabato dal, così potràredella Settimana Santa", ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Le parole di ottimismo del porporato sono supportate dalle notizie rassicuranti che arrivano dallo staff medico delal: anche la seconda notte è trascorsa tranquillamente e già ieri si parlava di un "netto miglioramento" delle condizioni di salute di, ricoverato da mercoledì pomeriggio per una infezione respiratoria. Con le dimissioni di sabato dall'ospedale, la presenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - albertocaldana : RT @ParoleCristiane: Questo dice Gesù... Togliete la pietra: il dolore, gli errori, anche i fallimenti, non nascondeteli... Tirate fuori tu… - Agenzia_Ansa : Il Papa preme per lasciare il Gemelli, ma decideranno i medici. Trascorrerà anche questa notte al Policlinico e, pe… -