Meloni | «Il Pnrr non scritto da noi» Poi  il colloquio con Mattarella al Quirinale Ma Draghi non vuole entrare nella polemica 

(Di venerdì 31 marzo 2023) Con il capo dello Stato incontro programmato ma non comunicato. La premierrubrica sui social: noi non facciamo condoni. E difende il codice degli appalti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Il primo porta a casa le risorse del Pnrr, poi c’è chi pianifica i progetti e, infine, arriva il governo Meloni (ga… - elio_vito : @GiorgiaMeloni ?Ritardi nel Pnrr ?Aumento degli sbarchi ?Nessun ddl concorrenza ?Norme discriminatorie ?Norme meno… - fattoquotidiano : Condono, Pnrr, codice degli appalti e migranti: il Colle convoca Meloni. Il Fatto Quotidiano di domani, sabato 1 ap… - donatodonati : RT @LilianaArmato: Si avventano su migranti e omosessuali, inventano un'emergenza rave e terrorismo anarchico, blaterano di farina di grill… - Daniele49681287 : RT @LilianaArmato: Si avventano su migranti e omosessuali, inventano un'emergenza rave e terrorismo anarchico, blaterano di farina di grill… -

Così il governo ha deciso di inserire nel decreto legge sulin Commissione Bilancio al Senato la proroga della norma già in vigore dal luglio 2021 che permetteva il reclutamento temporaneo di ...Anche il capo dello Stato, una settimana fa, si era soffermato sull'argomento sottolineando che 'è il momento per tutti, a partire dall'attuazione del, di mettersi alla stanga'.sbugiarda ......Sergio Mattarella alla presidente del Consiglio fa saltare la sua agenda e costringe Giorgia... lo stato di attuazione del. Spesso Mattarella ricorda che si tratta di una occasione da non ...

Poco dopo aver lasciato il Quirinale, Meloni ne ha parlato in pubblico: «Il Pnrr non lo abbiamo scritto noi, stiamo facendo un lavoro certosino per cercare di renderlo compatibile con le priorità ...Fa sapere, la Presidenza del Consiglio, che nella tarda mattinata di ieri, dopo aver consegnato una ventina di onorificenze al merito, il Capo dello Stato ha ricevuto Giorgia Meloni, con cui si è ...