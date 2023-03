IL CANTANTE MASCHERATO, BUDGET E PUNTATE. ECCO TUTTA LA VERITÀ DI MILLY CARLUCCI (Di venerdì 31 marzo 2023) Varie sono le notizie circolate negli ultimi giorni riguardo una chiusura anticipata, secondo alcuni blog e giornali, della quarta edizione de Il CANTANTE MASCHERATO. Ci pensa MILLY CARLUCCI con un videomessaggio sui social a chiarire le idee. ECCO le parole della conduttrice: ECCOmi qua, per rassicurare tutti quanti che sabato sera noi de Il CANTANTE MASCHERATO ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, di contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo! Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, la nostra strada è difficile, d’altra parte la rete ci ha chiesto di mettere le ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 31 marzo 2023) Varie sono le notizie circolate negli ultimi giorni riguardo una chiusura anticipata, secondo alcuni blog e giornali, della quarta edizione de Il. Ci pensacon un videomessaggio sui social a chiarire le idee.le parole della conduttrice:mi qua, per rassicurare tutti quanti che sabato sera noi de Ilci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, di contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo! Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, la nostra strada è difficile, d’altra parte la rete ci ha chiesto di mettere le ...

