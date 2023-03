Hamsik: “Napoli è dentro me. Da Marekiaro ai vicoli posti magici nel mio cuore” (Di venerdì 31 marzo 2023) Hamsik dichiara che Napoli è dentro di lui. Da Marekiaro ai vicoli dei Quartieri sono tutti posti magici nel suo cuore Marek Hamsik ha vissuto Napoli come pochi altri calciatori nella propria storia. Lo slovacco è entrato nel cuore di tutti i tifosi partenopei che ne hanno apprezzato la professionalità e l’abnegazione. Ai microfoni di NapoliMagazine.com Marek risponde a tante domande sul passato, presente e futuro azzurro: “Il Napoli sta disputando un campionato straordinario. Io sono il primo tifoso degli azzurri, li seguo da lontano e li sento spesso. Stanno lavorando molto bene, affrontando un impegno alla volta con la mentalità giusta per vincere contro qualsiasi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023)dichiara chedi lui. Daaidei Quartieri sono tuttinel suoMarekha vissutocome pochi altri calciatori nella propria storia. Lo slovacco è entrato neldi tutti i tifosi partenopei che ne hanno apprezzato la professionalità e l’abnegazione. Ai microfoni diMagazine.com Marek risponde a tante domande sul passato, presente e futuro azzurro: “Ilsta disputando un campionato straordinario. Io sono il primo tifoso degli azzurri, li seguo da lontano e li sento spesso. Stanno lavorando molto bene, affrontando un impegno alla volta con la mentalità giusta per vincere contro qualsiasi ...

