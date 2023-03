LIVE – Modena-Roeselare 0-0 (20-24): andata finale Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA (Di mercoledì 29 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Valsa Group Modena-Knack Roeselare, gara di andata della finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. I canarini di Andrea Giani, dopo aver eliminato i polacchi del Belchatow, tornano in campo per iniziare con il piede giusto questo ultimo atto della seconda competizione continentale per club. La formazione belga ha invece battuto in semifinale Piacenza, che non è riuscita a completare la rimonta arrendendosi al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 29 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Latestualedi Valsa Group-Knack, gara didelladella Cev Cup2022/di. I canarini di Andrea Giani, dopo aver eliminato i polacchi del Belchatow, tornano in campo per iniziare con il piede giusto questo ultimo atto della seconda competizione continentale per club. La formazione belga ha invece battuto in semiPiacenza, che non è riuscita a completare la rimonta arrendendosi al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 29 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Modena-Knack Roeselare, CEV Cup 2023 in DIRETTA: va in scena la finale d’andata - - zazoomblog : LIVE – Modena-Roeselare: andata finale Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA - #Modena-Roeselare: #andata #finale - infoitsport : LIVE - Modena VolleyGas Sales Piacenza (0-2), la diretta scritta del match - Barbibarba : RT @modenavolley: ?? GAMEDAY ?? ?? Gara 3 quarti di playoff ?? Gas Sales Piacenza ?? ?????? ?? PalaPanini ?? Buy your ticket: - TCGiovanile : LIVE – MODENA-BOLOGNA (U17): OTTO GOL NEL DERBY EMILIANO #calciogiovanile #giovanili #live #ModenaBologna… -