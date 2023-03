Cambiamenti sullo scacchiere mondiale: il possibile allargamento dei BRICS a nuovi Paesi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il 2023 potrebbe diventare un anno storico per i BRICS e dunque per l’intero scacchiere geopolitico planetario. Da qualche mese a questa parte vengono formalizzate le richieste di adesione al blocco di nuovi Paesi, il cui peso economico o politico può contribuire a spostare gli equilibri delle attuali crisi. L’ingresso di altri Stati nel “blocco dei cinque” significherebbe l’apertura di una nuova fase nelle relazioni internazionali o persino l’instaurarsi di un ordine multipolare, ben diverso dal nuovo ordine mondiale auspicato da Washington. Quest’anno il turno di presidenza dei BRICS spetta al Sudafrica e proprio il responsabile sudafricano presso il gruppo Anil Sooklal ha dichiarato che l’iniziativa di allargamento sarà uno dei punti su cui si concentrerà il suo ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il 2023 potrebbe diventare un anno storico per ie dunque per l’interogeopolitico planetario. Da qualche mese a questa parte vengono formalizzate le richieste di adesione al blocco di, il cui peso economico o politico può contribuire a spostare gli equilibri delle attuali crisi. L’ingresso di altri Stati nel “blocco dei cinque” significherebbe l’apertura di una nuova fase nelle relazioni internazionali o persino l’instaurarsi di un ordine multipolare, ben diverso dal nuovo ordineauspicato da Washington. Quest’anno il turno di presidenza deispetta al Sudafrica e proprio il responsabile sudafricano presso il gruppo Anil Sooklal ha dichiarato che l’iniziativa disarà uno dei punti su cui si concentrerà il suo ...

