LIVE Sonego-Tiafoe | ATP Miami 2023 in DIRETTA | si comincia alle 1 00 sul Centrale

(Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.46 Il vincente diha una buona occasione agli ottavi di finale: c’è ad attendere uno dei due Francisco Cerundolo, che ha battuto a sorpresa in precedenza Felix Auger-Aliassime. 0.43affronta il padrone di casadopo il successo ottenuto in Coppa Davis lo scorso novembre proprio contro il giocatore del Maryland: due settimane prima si era imposto l’americano a Parigi-Bercy con un doppio 6-4. 0.40 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladi, terzo turno del Masters 1000 di. Il programma diBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @federtennis: ???? Due gli azzurri oggi impegnati sui campi del #MiamiOpen! ? Alle 17:00 appuntamento live su @SuperTennisTv Trevisan ??… - MercRF : RT @federtennis: ???? Due gli azzurri oggi impegnati sui campi del #MiamiOpen! ? Alle 17:00 appuntamento live su @SuperTennisTv Trevisan ??… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 6. In campo Martina Trevisan e Lorenzo Sonego (LIVE) - federtennis : ???? Due gli azzurri oggi impegnati sui campi del #MiamiOpen! ? Alle 17:00 appuntamento live su @SuperTennisTv Tre… - infoitsport : LIVE Sonego-Tiafoe, ATP Miami 2023 in DIRETTA -

Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della pay tv. La sfida non inizierà prima dell' 01:00 (ora italiana).- Tiafoe: il pronostico Si tratta di due giocatori molto ...Ile la diretta testuale di- Tiafoe , incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2023 . Il tennista piemontese è reduce da un bel successo e anche discretamente ......turno del Miami Open nel tabellone maschile singolare sono solo Jannik Sinner e Lorenzo. ... Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della pay tv satellitare. La sfida ...

LIVE Sonego-Tiafoe, ATP Miami 2023 in DIRETTA: l'azzurro sogna l'exploit come in Coppa Davis OA Sport

Il live e la diretta testuale di Sonego-Tiafoe, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2023.Sonego-Tiafoe è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.