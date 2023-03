Gazzetta – Juventus, Rabiot si è preso la Francia. Le parole di Mbappé (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 11:55:49 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Il centrocampista della Juve e il salto di qualità anche in nazionale. E sul futuro dice: “Lascio tutto aperto, conterà il progetto sportivo” È sempre più la Francia di Mbappé, ma non solo. E lo dice anche il nuovo capitano dei Bleus. In questa nazionale che ha cominciato un nuovo ciclo post Mondiale spazzando via l’Olanda con un dittatoriale 4-0, anche Adrien Rabiot è considerato una pedina fondamentale. Non solo dal c.t. Deschamps, ma pure dal parigino: “Con lui alle spalle mi sento più sicuro”. E l’Equipe stamane dedica una pagina intera al “gran duca” della Juventus, anche se dal futuro incerto. NUMERI — Stasera in Irlanda, la Francia deve confermare quanto di molto positivo già visto ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 11:55:49 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla: Il centrocampista della Juve e il salto di qualità anche in nazionale. E sul futuro dice: “Lascio tutto aperto, conterà il progetto sportivo” È sempre più ladi, ma non solo. E lo dice anche il nuovo capitano dei Bleus. In questa nazionale che ha cominciato un nuovo ciclo post Mondiale spazzando via l’Olanda con un dittatoriale 4-0, anche Adrienè considerato una pedina fondamentale. Non solo dal c.t. Deschamps, ma pure dal parigino: “Con lui alle spalle mi sento più sicuro”. E l’Equipe stamane dedica una pagina intera al “gran duca” della, anche se dal futuro incerto. NUMERI — Stasera in Irlanda, ladeve confermare quanto di molto positivo già visto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Il consulto in Austria conforta Chiesa: il ginocchio sta bene - Gazzetta_it : Inchiesta Prisma, la Juve chiede lo spostamento del processo da Torino a Milano #Juventus - Gazzetta_it : Juve, l'udienza preliminare è in corso, assenti gli indagati - _EL_INDIO_08_A : @oreste099510499 @granatiere1906 Se ti basta una pagina di giornale... ?? P.S. Ne ho molte altre da farti leggere… - corradone91 : #Gazzetta - #Skriniar sarà al 100% per il #Benfica, farà un test e sarà convocato per la #Juventus (4/4) o per la #Salernitana (7/4) -