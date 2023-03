Malta-Italia, sorprese Mancini in formazione! E riguardano l’Inter – Sky (Di domenica 26 marzo 2023) Malta-Italia domani alle 20.45 a Ta’ Qali completerà gli impegni degli Azzurri in questa sosta. Mancini, come anticipato in conferenza stampa, fa dei cambi e secondo Sky Sport c’entra anche l’Inter. LE MODIFICHE – Dopo il brutto KO contro l’Inghilterra in Malta-Inter arrivano delle novità da parte di Roberto Mancini. Per quanto riguarda l’Inter non può ovviamente esserci Nicolò Barella, che ha lasciato il gruppo dopo l’incontro di Napoli: al suo posto Sandro Tonali. La sorpresa è però Matteo Darmian, segnalato titolare da Sky Sport in luogo di Giovanni Di Lorenzo. E i cambi per l’Inter nell’Italia a Malta sono su tutti i convocati rimasti, perché Francesco Acerbi rischia di scalare in panchina a vantaggio di Alessio ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023)domani alle 20.45 a Ta’ Qali completerà gli impegni degli Azzurri in questa sosta., come anticipato in conferenza stampa, fa dei cambi e secondo Sky Sport c’entra anche. LE MODIFICHE – Dopo il brutto KO contro l’Inghilterra in-Inter arrivano delle novità da parte di Roberto. Per quanto riguardanon può ovviamente esserci Nicolò Barella, che ha lasciato il gruppo dopo l’incontro di Napoli: al suo posto Sandro Tonali. La sorpresa è però Matteo Darmian, segnalato titolare da Sky Sport in luogo di Giovanni Di Lorenzo. E i cambi pernell’sono su tutti i convocati rimasti, perché Francesco Acerbi rischia di scalare in panchina a vantaggio di Alessio ...

Euro 2024, Spagna a valanga sulla Norvegia di Solbakken In attesa della trasferta dell 'Italia di Mancini sul campo di Malta , le sfide di qualificazione agli europei del 2024, hanno regalato gol, spettacolo ed emozioni. La Spagna di Morata (capitano) si è imposta 3 - 0 contro la ... Lampedusa allo stremo, oltre duemila migranti nell'hotspot ... se sono fortunati, dopo giorni incrociano navi in grado di soccorrerli o lanciare allarmi; altrimenti muoiono di fame, di sete, annegano: sette sono affogati a metà strada tra Malta e l'Italia, 41 ...