Tuffi | Coppa Parigi 2024 | Lorenzo Marsaglia e Sarah Jodoin Di Maria vittoriosi nella seconda giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023) Calato il sipario a Trieste per ladelladi, di scena nell’impianto di Trieste. Un evento utile per la selezione della compagine tricolore, che dovrà prendere parte agli eventi di maggior importanza, uno su tutti i Mondiali di Fukuoka (Giappone). Nel trampolino 3 metri uomini,e Giovanni Tocci hanno rispettato i pronostici e regalato spettacolo. Si è impostocon il punteggi di 463.40, precedendo l’amico di Nazionale (443.65) e Matteo Cafiero (420.15). Per colui che l’anno passato agli Europei di Roma si è esaltato, con lo storico oro in questa specialità, buoni segnali di vitalità, come dimostrano i 91.20 punti del quadruplo e mezzo avanti e gli 81.60 del doppio e ...