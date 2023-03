Lukaku, in 85? col Belgio più gol che nel 2023 con l’Inter in Serie A (Di sabato 25 marzo 2023) Questo sarà un discorso centrale nelle prossime ore. Il caso è aperto, Domenico Tedesco lo ha fatto notare all’ambiente nerazzurro. Romelu Lukaku ha segnato tre gol contro la Svezia con il Belgio, eguagliando le reti segnate in Serie A con l’Inter. NUMERI – Romelu Lukaku è tornato a brillare in Svezia (vedi report). Con la maglia del Belgio l’attaccante ha segnato in ottantacinque minuti tre reti, eguagliando il suo score con l’Inter in Serie A. Solamente due gol con i nerazzurri in campionato nel 2023, entrambi su calcio di rigore contro Udinese e Spezia. Nella prima partita per la qualificazione alla prossima edizione degli Europei Big Rom è tornato a segnare una tripletta su azione, la terza in nazionale. Questo rende un caso la ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Questo sarà un discorso centrale nelle prossime ore. Il caso è aperto, Domenico Tedesco lo ha fatto notare all’ambiente nerazzurro. Romeluha segnato tre gol contro la Svezia con il, eguagliando le reti segnate inA con. NUMERI – Romeluè tornato a brillare in Svezia (vedi report). Con la maglia dell’attaccante ha segnato in ottantacinque minuti tre reti, eguagliando il suo score coninA. Solamente due gol con i nerazzurri in campionato nel, entrambi su calcio di rigore contro Udinese e Spezia. Nella prima partita per la qualificazione alla prossima edizione degli Europei Big Rom è tornato a segnare una tripletta su azione, la terza in nazionale. Questo rende un caso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku, in 85' col Belgio più gol che nel 2023 con l'Inter in Serie A - - ferrantelli94 : RT @marifcinter: 85 minuti e 3 gol per #Lukaku in #SWEBEL - __carmelog__ : RT @marifcinter: 85 minuti e 3 gol per #Lukaku in #SWEBEL - sisalvichipuoo : quindi mi state dicendo che Lukaku può giocare 85 minuti di fila in una partita? no perché simone inzaghi mi assicurava che… - piacere_inter : RT @marifcinter: 85 minuti e 3 gol per #Lukaku in #SWEBEL -