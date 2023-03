L’annuncio di Putin: "Porteremo armi nucleari tattiche in Bielorussia e produrremo 1600 tank in un anno" (Di sabato 25 marzo 2023) « Non stiamo trasferendo le nostre armi nucleari tattiche alla Bielorussia, ma le schiereremo e addestreremo i militari, così come fanno gli Stati Uniti in Europa ». Lo ha detto il presidente russo,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 marzo 2023) « Non stiamo trasferendo le nostrealla, ma le schiereremo e addestreremo i militari, così come fgli Stati Uniti in Europa ». Lo ha detto il presidente russo,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il Fatto Quotidiano da il peggio di se definendo le munizioni ad uranio impoverito come “armi horror”. Il bello è c… - putino : Traduzione in italiano del comunicato ufficiale della Corte Penale Internazionale con l'annuncio dell'emissione di… - michele_geraci : Domanda: Secondo voi l'annuncio ieri del mandato di arresto per #Putin della #CortePenaleInternazionale (non ricon… - Libero_official : L'annuncio di #Putin, pronto a dispiegare 'armi nucleari tattiche' sul territorio del suo alleato, la #Bielorussia… - LuisaRagni : RT @SecolodItalia1: Ucraina, l’annuncio di Putin: “Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia” -