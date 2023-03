Inter, la partita di Lukaku col Belgio segnala i problemi alle spalle (Di sabato 25 marzo 2023) L’Inter sorride, ma non dovrebbe pensando alla tripletta di Romelu Lukaku. La forma fisica a quanto pare non è il problema del belga, forse c’è una questione da risolvere alle spalle dell’attaccante. I compagni non lo servono spesso. SERVIZIO – Un attaccante dovrebbe essere aiutato nel suo lavoro, questo accade per giocatori di livello mondiale come Robert Lewandowski. A maggior ragione si potrebbe aiutare Romelu Lukaku nel suo inserimento, ma l’Inter non ha mai fatto un passo verso di lui. La concorrenza con Edin Dzeko, le ripetute panchine e la non fiducia nelle partite di cartello, come quelle di Champions League, sono segnali della situazione del belga a Milano. I problemi della sua seconda esperienza meneghina sono tanti, a partire dagli infortuni fatti ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) L’sorride, ma non dovrebbe pensando alla tripletta di Romelu. La forma fisica a quanto pare non è il problema del belga, forse c’è una questione da risolverespdell’attaccante. I compagni non lo servono spesso. SERVIZIO – Un attaccante dovrebbe essere aiutato nel suo lavoro, questo accade per giocatori di livello mondiale come Robert Lewandowski. A maggior ragione si potrebbe aiutare Romelunel suo inserimento, ma l’non ha mai fatto un passo verso di lui. La concorrenza con Edin Dzeko, le ripetute panchine e la non fiducia nelle partite di cartello, come quelle di Champions League, sono segnali della situazione del belga a Milano. Idella sua seconda esperienza meneghina sono tanti, a partire dagli infortuni fatti ...

