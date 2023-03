Scherma | la Coppa del mondo si tinge di azzurro | 8 sciabolatori italiani in gara a Budapest

(Di venerdì 24 marzo 2023) Saranno otto gliazzurri protagonisti domani nel tabellone principale a. È il verdetto della prima giornata della tappa dideldi sciabola maschile nella Capitale ungherese, aperta oggi dalle fasi preliminari di qualificazione. Per l’Italia del ct Nicola Zanotti erano già ammessi alla giornata clou dellaindividuale, per diritto di ranking, il numero 3 del seeding Luca Curatoli, e il vincitore dell’ultimo Trofeo Luxardo di Padova, Michele Gallo. Il primo a “raggiungere” i due compagni nel gruppo d’élite è stato Riccardo Nuccio, grazie a un’ottima fase a gironi. A seguire, attraverso gli assalti ad eliminazione diretta, hanno staccato l’ambito pass anche Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Mattia Rea, Pietro Torre e Giovanni Repetti (reduce dal bronzo nella tappa ...

Sulle pedane del PalaCus di Pisa si è svolta la tappa italiana delladel mondo diparalimpica, al termine della quale gli azzurri hanno conquistato un bottino di nove medaglie. Determinante, come sempre, il contributo dei campioni delle Fiamme oro.

Scherma paralimpica: le Fiamme oro vincono in Coppa del mondo Poliziamoderna.it

