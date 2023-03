Disgelo Meloni-Macron, pressing premier su migranti e Patto di Stabilità (Di venerdì 24 marzo 2023) Il "Disgelo" è arrivato nella serata di Bruxelles. Al termine del Consiglio europeo Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono incontrati faccia a faccia per il primo bilaterale "vero" dopo gli incontri informali a Roma (quando lei era stata appena eletta) e a Sharm el-Sheikh, a margine di Cop27. Nel mezzo mesi di tensioni, incomprensioni, un grande "freddo" che era apparso evidente nei vari appuntamenti internazionali in cui si erano incrociati. A determinare la rottura era stata la contesa sui migranti e sulle navi delle Ong, con uno scambio di accuse reciproche tra Roma e Parigi. Nella capitale belga è giunto il momento del riavvicinamento: i due Paesi sono troppo importanti l'uno per l'altro.Meloni ha bisogno di sponde europee sui migranti e la riforma del Patto di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 marzo 2023) Il "" è arrivato nella serata di Bruxelles. Al termine del Consiglio europeo Giorgiaed Emmanuelsi sono incontrati faccia a faccia per il primo bilaterale "vero" dopo gli incontri informali a Roma (quando lei era stata appena eletta) e a Sharm el-Sheikh, a margine di Cop27. Nel mezzo mesi di tensioni, incomprensioni, un grande "freddo" che era apparso evidente nei vari appuntamenti internazionali in cui si erano incrociati. A determinare la rottura era stata la contesa suie sulle navi delle Ong, con uno scambio di accuse reciproche tra Roma e Parigi. Nella capitale belga è giunto il momento del riavvicinamento: i due Paesi sono troppo importanti l'uno per l'altro.ha bisogno di sponde europee suie la riforma deldi ...

