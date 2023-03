Diodato presenta ‘Così speciale’: «Un album che ho scritto da solo ma in cui non mi sento solo» (Di venerdì 24 marzo 2023) MILANO – Diodato stamani è stato ospite di RTL 102.5. Durante “The Flight” con Matteo Campese e Paola Di Benedetto, il cantante ha presentato “Così speciale” (Carosello Records), il suo nuovo album disponibile da oggi, 24 marzo. “COSÌ SPECIALE”, IL NUOVO album DI Diodato Diodato ha presentato in diretta in radiovisione “Così speciale”, il suo nuovo album. “Così speciale” rappresenta il ritorno di uno dei cantautori più amati della musica italiana. «Oggi è una giornata speciale, è uscito il mio nuovo album, sto ricevendo grande affetto e sono molto emozionato. Questo disco arriva in un momento in cui sono molto connesso con le canzoni, mi sento rappresentato dai brani che sono al suo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 marzo 2023) MILANO –stamani è stato ospite di RTL 102.5. Durante “The Flight” con Matteo Campese e Paola Di Benedetto, il cantante hato “Così speciale” (Carosello Records), il suo nuovodisponibile da oggi, 24 marzo. “COSÌ SPECIALE”, IL NUOVODIhato in diretta in radiovisione “Così speciale”, il suo nuovo. “Così speciale” rapil ritorno di uno dei cantautori più amati della musica italiana. «Oggi è una giornata speciale, è uscito il mio nuovo, sto ricevendo grande affetto e sono molto emozionato. Questo disco arriva in un momento in cui sono molto connesso con le canzoni, mirapto dai brani che sono al suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Diodato presenta ‘Così speciale’: «Un album che ho scritto da solo ma in cui non mi sento solo» - DiodatoFanclub : RT @lorenza_f98: In un incontro con la stampa @DiodatoMusic ha presentato il suo nuovo album 'Così Speciale'. Ecco cosa ci ha raccontato e… - PaulTesei : RT @lorenza_f98: In un incontro con la stampa @DiodatoMusic ha presentato il suo nuovo album 'Così Speciale'. Ecco cosa ci ha raccontato e… - lorenza_f98 : In un incontro con la stampa @DiodatoMusic ha presentato il suo nuovo album 'Così Speciale'. Ecco cosa ci ha raccon… -