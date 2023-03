Meloni: «Sul patto di stabilità evitare gli errori del passato» Verso incontro con Macron Armi a Kiev, la lite in Aula (Di giovedì 23 marzo 2023) La presidente del Consiglio: «Tema migranti centrale. Ucraina? Non c’è misura più efficace di garantire l’equilibrio tra le due forze in campo. Auto? Legarsi a tecnologie detenute da nazioni esterne all’Unione è una scelta che non favorisce la competitività del nostro sistema» Leggi su corriere (Di giovedì 23 marzo 2023) La presidente del Consiglio: «Tema migranti centrale. Ucraina? Non c’è misura più efficace di garantire l’equilibrio tra le due forze in campo. Auto? Legarsi a tecnologie detenute da nazioni esterne all’Unione è una scelta che non favorisce la competitività del nostro sistema»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Questa mattina in Aula la presidente Meloni è tornata sul tema del Mes, affermando più o meno testualmente: “Non c’… - MatteoRichetti : Ampio servizio del @tg2rai sul dibattito alla Camera. Stralci dell’intervento della Meloni, e spazio a tutti gli in… - La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - Italia_Notizie : Meloni: «Sul patto di stabilità evitare gli errori del passato» Verso incontro con Macron Armi a Kiev, la lite in Aula - batman331212 : RT @Zerovirgola2: Ce l'ho il video in cui #Meloni aveva dubbi sul fatto che #Putin fosse meno democratico di #Renzi (di cui si può dire tut… -