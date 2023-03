Medico aggredito verbalmente a Quarto: clinica convenzionata omette certificato (Di giovedì 23 marzo 2023) Medico di famiglia aggredito verbalmente a Quarto. Come accaduto a Giugliano: clinica convenzionata non emette il certificato di malattia Medico aggredito verbalmente a Quarto. Era solo una questione di tempo prima che accadesse di nuovo. Una clinica convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale ha omesso il certificato Medico; la paziente, accompagnata dal compagno, si è rivolta al Medico di famiglia che nega il certificato. Questa volta però il Medico di famiglia è il dottor Caiazza, Medico di Medicina Generale a Quarto e Vice segretario ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 marzo 2023)di famiglia. Come accaduto a Giugliano:non emette ildi malattia. Era solo una questione di tempo prima che accadesse di nuovo. Unacon il Sistema Sanitario Nazionale ha omesso il; la paziente, accompagnata dal compagno, si è rivolta aldi famiglia che nega il. Questa volta però ildi famiglia è il dottor Caiazza,di Medicina Generale ae Vice segretario ...

