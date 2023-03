Candida auris, Bassetti: "Brutta bestia, fare molta attenzione" (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - La Candida auris "è purtroppo una Brutta bestia. Sta aumentando in maniera significativa in tutto il mondo, compresa anche l'Italia, e con il Covid la crescita è diventata impressionante. Dobbiamo alzare... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - La"è purtroppo una. Sta aumentando in maniera significativa in tutto il mondo, compresa anche l'Italia, e con il Covid la crescita è diventata impressionante. Dobbiamo alzare...

