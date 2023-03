Servizio sanitario nazionale, come sono ripartiti i 125 mln di finanziamenti per il 2022 a cui concorre lo Stato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Di questi 119.724.161.744 euro sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Tutti i dettagli È Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale del 2022. Si tratta della delibera del Cipess dell'8 febbraio registrata dalla Corte dei Conti il 7 ... Leggi su policymakermag (Di mercoledì 22 marzo 2023) Di questi 119.724.161.744 eurodestinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Tutti i dettagli Èpubblicato in Gazzetta Ufficiale il riparto delle disponibilità finanziarie per ildel. Si tratta della delibera del Cipess dell'8 febbraio registrata dalla Corte dei Conti il 7 ...

