L'assedio, il fuoco, l'attesa dell'Apocalisse: che cosa accadde a Waco (Di martedì 21 marzo 2023) L'Fbi irruppe nella comune dei Davidiani in Texas, e l'assediò per 51 giorni: sul "cult" pesavano accuse di droga, pedofilia, possesso d'armi d'assalto modificate Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) L'Fbi irruppe nella comune dei Davidiani in Texas, e l'assediò per 51 giorni: sul "cult" pesavano accuse di droga, pedofilia, possesso d'armi d'assalto modificate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrOfETA_71 : RT @Fuck_Euro_: La #Parigi di quel poco di buono di #Macron , è a fuoco e fiamme per difendere i diritti dei francesi sul tema pensioni. La… - ZuzAntony : RT @Fuck_Euro_: La #Parigi di quel poco di buono di #Macron , è a fuoco e fiamme per difendere i diritti dei francesi sul tema pensioni. La… - singerindubai : RT @Fuck_Euro_: La #Parigi di quel poco di buono di #Macron , è a fuoco e fiamme per difendere i diritti dei francesi sul tema pensioni. La… - libellula58 : RT @Fuck_Euro_: La #Parigi di quel poco di buono di #Macron , è a fuoco e fiamme per difendere i diritti dei francesi sul tema pensioni. La… - pameladiverona : RT @Fuck_Euro_: La #Parigi di quel poco di buono di #Macron , è a fuoco e fiamme per difendere i diritti dei francesi sul tema pensioni. La… -