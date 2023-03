I progressisti e la difesa della schiavitù | gli strani diritti che piacciono ai dem

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) Nella Piazza Arcobaleno di Milano, guidata dalla neo segretaria del Pd Elly Schlein, i movimenti LGBTQ hanno annunciato battaglia per ia loro avviso messi in pericolo dalla maggioranza parlamentare di centro destra, in primis quello delle coppie omosessuali di procurarsi un bambino. Tutto questo naturalmente in nome del progresso, uscendo finalmente da atteggiamenti oscurantisti del passato, come quello ad esempio che ritiene che i bambini non possano essere comprati ed abbiano diritto ad avere un padre ed una madre. Questa posizione del Partito democratico italiano mi ha fatto venire in mente la grande battaglia che un altro partito democratico, quello degli Stati Uniti, combatte “a metà” del 1800 per sostenere il diritto dei bianchi a mantenere legalmente schiavi i neri. Il confronto tra i Democratici di Jefferson Davis e i Repubblicani di Abramo ...