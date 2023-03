Formazioni ufficiali Roma-Barcellona femminile | le scelte dei tecnici

(Di martedì 21 marzo 2023), ledei due allenatori per il match che andrà in scena alle 21 Comunicate ledi, andata dei quarti di Champions Leagueche si giocherà all’Olimpico.(4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti. Allenatore: Alessandro Spugna.(4-3-3): Pajos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Gujiarro; Hansen, Oshoala, Paralluelo. Allenatore: Jonatan Giraldez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #RomaBarcellonafemminile, le formazioni ufficiali del match - Ashi_Ham : RT @DiMarzio: #UWCL | Le formazioni ufficiali di #RomaBarca - DiMarzio : #UWCL | Le formazioni ufficiali di #RomaBarca - siamo_la_Roma : ?? Verso #Roma-#Barca ?? #Spugna si affida alle titolarissime ?? Le formazioni ufficiali LIVE #UWCL #RomaBarca… - ilRomanistaweb : ?? LIVE - Femminile, #RomaBarcellona: le formazioni ufficiali della partita #ASRoma -

Indice Tabellino minuto per minutoStraus alla vigilia della partita Eidevall alla vigilia della partita Probabilidi Bayern Monaco - Arsenal Dove vedere la partita in ...Ledi Roma - Barcellona , match valevole per l'andata dei quarti di finale della Women's Champions League 2022/2023 . Le ragazze giallorosse, dopo l'ottima stagione disputata in ...Cronaca con commento in tempo reale e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI ITALIA - INGHILTERRA ] RISULTATO IN DIRETTA: ITALIA - INGHILTERRA Giovedì 23 marzo dalle ore 19.45 le, ...

Serie B, le formazioni ufficiali di Reggina-Cagliari: Menez sfida Lapadula Calciomercato.com

Serata storica per la Roma Femminile che scende in campo allo stadio Olimpico, davanti a 40mila spettatori, nell'andata dei quarti di finale di Women's Champions League. Le giallorosse di Alessandro ...Alessandro Spugna schiera Elisa Bartoli dal primo minuto, mentre in attacco c'è il tridente Serturini-Giacinti-Haavi. Di seguito le formazioni ufficiali e il live della gara.