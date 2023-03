Basket, EuroCup 2023: termina la corsa di Trento! L’Amburgo si impone per 89-87 ed elimina i ragazzi di Molin (Di martedì 21 marzo 2023) Sconfitta dolorosissima per Trento nella 17ma giornata dell’EuroCup 2022-2023. All’Edel-Optics. De Arena gli uomini di Emanuele Molin lottano per tutti i 40 minuti contro L’Amburgo, ma alla fine sono costretti ad arrendersi con il punteggio di 89-87. In seguito a questo ko per la squadra italiana non ci sono più possibilità di qualificarsi ai playoff (l’ottava squadra del girone B, ossia lo stesso Amburgo, ha infatti adesso tre vittorie in più di Trento a una giornata dal termine). Fondamentali quest’oggi per la compagine tedesca i 27 punti di Anthony Polite e i 18 di Yoeli Childs, mentre agli ospiti non servono a niente i 21 punti di Matteo Spagnolo e i 16 di Drew Crawford. La partita inizia con grande equilibrio e dopo una serie di sorpassi e controsorpassi si arriva sul 18-17 in favore di Amburgo. A 2’01” dal ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Sconfitta dolorosissima per Trento nella 17ma giornata dell’2022-. All’Edel-Optics. De Arena gli uomini di Emanuelelottano per tutti i 40 minuti contro, ma alla fine sono costretti ad arrendersi con il punteggio di 89-87. In seguito a questo ko per la squadra italiana non ci sono più possibilità di qualificarsi ai playoff (l’ottava squadra del girone B, ossia lo stesso Amburgo, ha infatti adesso tre vittorie in più di Trento a una giornata dal termine). Fondamentali quest’oggi per la compagine tedesca i 27 punti di Anthony Polite e i 18 di Yoeli Childs, mentre agli ospiti non servono a niente i 21 punti di Matteo Spagnolo e i 16 di Drew Crawford. La partita inizia con grande equilibrio e dopo una serie di sorpassi e controsorpassi si arriva sul 18-17 in favore di Amburgo. A 2’01” dal ...

