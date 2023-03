Ultime Notizie – “Italia vari codice crimini umanità” (Di sabato 18 marzo 2023) “E’ importante che sia approvato ed entri in vigore al più presto il codice dei crimini internazionali“. Lo afferma all’Adnkronos Maurizio Block, procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, all’indomani dell’incriminazione e del mandato di arresto per Vladimir Putin spiegando che in assenza di quel codice l’autorità giudiziaria Italiana potrebbe dover fare i conti con un vulnus e avere delle problematiche nel decidere, ad esempio, un’eventuale consegna del presidente russo se venisse arrestato nel nostro Paese. “Molta gente – spiega Block – si chiede se l’Italia abbia o meno la giurisdizione per portare a termine l’esecuzione di un ordine di arresto per Putin se venisse in Italia. Avendo il nostro Paese ratificato lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) “E’ importante che sia approvato ed entri in vigore al più presto ildeiinternazionali“. Lo afferma all’Adnkronos Maurizio Block, procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, all’indomani dell’incriminazione e del mandato di arresto per Vladimir Putin spiegando che in assenza di quell’autorità giudiziariana potrebbe dover fare i conti con un vulnus e avere delle problematiche nel decidere, ad esempio, un’eventuale consegna del presidente russo se venisse arrestato nel nostro Paese. “Molta gente – spiega Block – si chiede se l’abbia o meno la giurisdizione per portare a termine l’esecuzione di un ordine di arresto per Putin se venisse in. Avendo il nostro Paese ratificato lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Biden: 'Mandato d'arresto per Putin giustificato'. DIRETTA - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Le ultime (non buone) notizie dalla secondaria del Forum, verso il big match di domani pomeriggio #olimpiamilano https:/… - LadyNews_ : #Infarto per #JerryCalà, notizie: come sta l'attore dopo il #malore? - TuttoASRoma : FEMMINILE • ROMA-BARCELLONA Il programma della vigilia: Spugna e Bartoli in conferenza alle 16.15 all’Olimpico -