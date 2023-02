Terra Amara 2 stagione da Lunedì 20 Febbraio su Canale 5

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E’ ormai giunto il momento di raccontarvi che cosa succederà nella secondadi. La soap turca, che sta per volgere al termine, almeno con la primain onda su5, sta incassando record di ascolti, con picchi di quasi L'articolo proviene da MediaTurkey.

La soap opera turca, mantiene vivo l'interesse dei fan italiani. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 il 17 e 18 febbraio 2023, Yilmaz Akkaya (Uur Güne) farà una scoperta il giorno ...In particolare le anticipazioni didal 13 al 18 febbraio rivelano che la protagonista avrà un malore e una volta portata in ospedale dalla suocera Hunkar scoprirà di aspettare il secondo ...

Terra Amara, le trame della settimana dal 13 al 18 febbraio TGCOM

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Zuleyha costringe Demir a un giuramento SuperGuidaTV

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 7 febbraio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 7 febbraio ZON

Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 8 febbraio 2023 Tvblog

La strana intesa tra Sermin Yaman (Sibel Tasçioglu) e il nuovo cattivo della soap non passerà inosservata alla nuova "capomastro" Saniye Taskin (Selin ...La soap opera di origini turche Terra Amara continua a conquistare il pubblico di Canale 5 con tante sorprese. Nel corso delle puntate in onda il 15 e 16 febbraio 2023 Yilmaz Akkaya (Ugur Günes) non ...