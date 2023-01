Ultime Notizie – Pd | Calenda | “Pensavo adesione Giarrusso fosse boutade”

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Vi giuro che non avevo capito che Bonaccini avesse dato l’ok.unadi. Sono allibito. Un sentito ringraziamento da parte di tutto il Terzo Polo a Bonaccini e Picierno. Avanti così”. Lo scrive su Twitter Carlo. Poco primaaveva rilanciato un tweet di Matteo Renzi, commentando “sottoscrivo”, in cui il leader Iv scrive: “Il Pd di Bonaccini nello stesso giorno cancella il JobsAct e accoglie l’ex grillino. Amici più di prima, ma la politica ci divide: siamo su due strade diverse, siamo altro, siamo altrove #TerzoPolo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Buonearrivano intanto per la bolletta del gas: a inizio febbraio i costi potrebbero scendere di ... Lunedì sono in programma leaudizioni, poi sarà la volta degli emendamenti: il termine ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Media: ucraini in difficoltà a Bakhmut. Medvedev attacca... Corriere della Sera

Guerra in Ucraina, ultime notizie di oggi. Attacco missilistico russo in corso su Kiev e Kharkiv Virgilio Notizie

Guerra Ucraina Russia, Mosca avanza nel Donbass. Raid su Kherson: uccise due donne Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Fmi valuta pacchetto di aiuti fino a 16 miliardi. Kiev: oltre 10 morti in ultimi attacchi Il Sole 24 ORE

Los Angeles, ennesima sparatoria in città: 3 morti e 4 feriti gravi a Beverly Crest, cos'è successo Virgilio Notizie

Tre giocatori che potrebbero cambiare lo scacchiere della Fiorentina in vista della trasferta contro la Lazio. Le ultime dal campo hanno segnalato Quarta, Mandragora e Arthur Cabral in crescita ...Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 1-2°, massime con valori attorno ai 7-8°. Venti ...