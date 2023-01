Sabatini | ' ' Plusvalenze? La Juve non ha inventato da sola il sistema

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 28 gennaio 2023): ''Molti club si sono accodati e arriveranno provvedimenti per altre società'' Walter, ex direttore sportivo della Salernitana, intervenuto a Tmw Radio per parlare del casontus e delle. Queste le sue parole: “È una situazione complicata, ma lanon hadaildelle, molti club si sono accodati e arriveranno provvedimenti per altre società. -afferma- Personalmente, non ho mai fattoincrociate, ho operato sempre al netto, con cessioni libere. Nella mia attività diciamo che sono stato fortunato, alla Roma in particolare, non ho mai dovuto aggiungere sollecitazioni. - prosegue- I ...