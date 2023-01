Nainggolan e De Rossi riuniti alla Spal | ecco la coppia!

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È ufficiale: Radjaritorna a giocare in Italia! Il tecnico: “È come se avessi riabbracciato un vecchio amico. Con lui in squadra, siamo pronti a conquistare la Serie B!” Laha finalmente trovato il suo uomo. Il centrocampista belga Radja, svincolatosi dall’Anversa, ha firmato un contratto con il club estense fino al termine della stagione, con conseguente rinnovo in caso di promozione. Un’operazione da 400.000 euro che, se tutto andrà come previsto, lo vedrà arrivare a Ferrara in questo fine settimana. E il tecnico della, Daniele De, non nasconde la sua gioia: “È come se avessi riabbracciato un vecchio amico. Radja è un giocatore di primissimo piano per la Serie B e, vista l’amicizia che ci lega, non avrei problemi ad allenarlo. Nel mio 3-4-2-1 lo utilizzerei ...