(Di sabato 31 dicembre 2022) Una maggioranza di membri del Parlamento eletto nel 2015 ha votato ieri in seconda lettura una risoluzione che prevede l'eliminazione dallo statuto per la transizione delladi ...

Agenzia ANSA

... la votazione ha confermato l'eliminazione della carica di presidente ad interim con 72 sì (dei partiti Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo e Movimiento por el), 29 no (di ...... dallo Yemen al, passando per l'Iraq e l'Afghanistan (a cui sarà dedicato un incontro, ... Sergi: "La guerra va" A questo si aggiunge che "il modo in cui oggi si combattono i conflitti ... Venezuela: abolita carica di presidente ad interim di Guaidó ... Una maggioranza di membri del Parlamento eletto nel 2015 ha votato ieri in seconda lettura una risoluzione che prevede l'eliminazione dallo statuto per la transizione del Venezuela la carica di presid ...