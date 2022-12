Si tatua il nome di Messi sulla fronte | il risultato è terribile | “aiutatemi”

(Di sabato 31 dicembre 2022) L’Argentina si è laureata campione del mondo, la squadra di Scaloni ha trionfato in finale al Mondiale in Qatar contro la Francia. La gara è stata spettacolare e si è conclusa suldi 3-3, i grandi protagonisti sono statie Mbappé. La sfida si è decisa ai calci di rigore, il gol della vittoria è stato siglato da Montiel. La festa di calciatori e tifosi è stata scatenata, si sono registrati anche episodi folli. Un tifoso di Lionelha ammesso di essersi pentito della sua decisione: si èto ildella Pulce. Foto di Mohamed Messara / AnsaIl gesto folle di Maicol Quinonez L’influencer colombiano, Maicol Quinonez, ha condiviso il momento scioccante in cui si è fattore “” a caratteri ...

Corriere dello Sport

Oltre che il Messi in fronte, Jambs si è fatto tatuare anche tre stelle (quanti sono i titoli iridati dell'Albiceleste) su una guancia e D10S ... proprio come la domestica, di Doña Luisa, che la cui reazione ha fatto il giro del web.