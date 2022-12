Non ha fatto nulla per loro | l' ultima vergogna della sinistra è su Pelè

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nelle mille vite che ha vissuto, O Rei Pelé, dotato di un cervello superiore oltre che di un talento leggendario, si è cimentato in diversi ambiti, si è confrontato con i leader politici e le massime autorità planetarie, ha lottato per l'educazione dei giovani contro l'uso di sostanze stupefacenti, contro la povertà e contro le discriminazioni razziali e sessuali. Ma a quanto pare non abbastanza. Giacché nessuno, nemmeno Gesù il Nazareno è mai stato simpatico a tutti né esente da giudizi morali mossi da chissà chi, nei momenti successivi alla scomparsa di Pelé c'è chi, coerentemente ai tempi di disumanità ideologica in cui viviamo, ha provveduto a ricordare che la leggenda brasiliana è stata più volte in vita accusata di non essersi battuta troppo per la lotta contro il razzismo. Sui social e non solo, è stato rispolverato il j' accuse che l'ex calciatore francese Lilian Thuram mosse ...