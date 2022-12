Il primo Papa su Twitter | Vi benedico con il cuore

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - Un piccolo clic che fece storia. Il 12 dicembre 2012 Joseph Ratzinger premette il tasto 'invio' su un tablet, alla fine dell'udienza generale, regalando al mondo iltweet ufficiale fatto da un. Iltweet ufficiale della Chiesa Cattolica. Tutto attraverso il profilo @Pontifex, 'costruttore di ponti', creato nove giorni prima. "Cari amici, sono lieto di entrare in contatto con voi tramite. Grazie per la vostra generosa risposta. Vicon il". Un messaggio arrivato alle 11.28, in anticipo rispetto all'orario previsto, quasi a mettere nero su bianco l'impazienza del Pontefice di condurre la Chiesa in una comunicazione diversa, 2.0, dove confrontarsi con le generazioni più giovani e dove provare a rispondere a temi difficili, complessi, spesso ...

RaiNews

Il 12 dicembre 2012 Joseph Ratzinger premette il tasto 'invio' su un tablet, alla fine dell'udienza generale, regalando al mondo iltweet ufficiale fatto da un. Iltweet ufficiale ...Il pastore di Matteo Renzi, nel 2014, batte quello diFrancesco , anche con la camicia bianca ... Ilpremier donna è comparsa come statuetta in tempi non sospetti, quando ancora le urne non l'... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Funerali Benedetto XVI: Secondo il prefetto di Roma previste 60 mila persone - Funerali Benedetto XVI: Secondo il prefetto di Roma previste 60 mila persone Partenza da Viale Papa Giovanni XXIII. Per permettere ai fedeli bergamaschi di dare un ultimo saluto a Benedetto XVI, la Ovet di Bergamo ha organizzato un viaggio con partenza da Bergamo il 3 gennaio ...Francesco Totti e Noemi Bocchi brinderanno al nuovo anno direttamente nell'hotel a 5 stelle a Miami. La coppia ha scelto di partire alla volta degli Stati Uniti per festeggiare il loro ...