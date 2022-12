Il crollo di Tesla | l’acquisto di Twitter | gli interessi da ripagare Così Elon Musk ha perso 200 miliardi in un anno

Leggi su open.online

(Di sabato 31 dicembre 2022) L’imprenditoreè diventato la primana al mondo a perdere 200di dollari dal proprio patrimonio. Il neo patron diè in perdita da mesi, tanto che solo poche settimane fa la classifica in tempo reale di Forbes aveva certificato come il miliardario non fosse più l’uomo più ricco del mondo, superato dall’imprenditore Bernard Arnault, amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH. Ironicamente, proprio il patron diera stata la secondana al mondo ad accumulare un patrimonio di oltre 200di dollari nel gennaio del 2021, dopo il rivale Jeff Bezos. Nel novembre dello stesso, la sua fortuna raggiungeva il picco più alto, toccando i 340di dollari. Ora, ...