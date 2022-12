Henri Matisse | la forza del colore

Leggi su velvetmag

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nato nel 1869,è stato un pittore francese tra i più noti del XX secolo, esponente del movimento pittorico dei Fauves. Il Fauvisme, in italiano Fauvismo, si affermò in Francia nella prima metà del Novecento e comprendeva un gruppo di artisti che espose per la prima volta al Salon d’Automne di Parigi nel 1906. La loro caratteristica principale era l’uso di colori accesi per descrivere la gioia di vivere e la violenza delle emozioni. Ispirandosi alle opere di Vincent Van Gogh e Paul Gaugin, che usavano i colori in maniera arbitraria, concentrandosi sulle sue possibilità espressive in modo da riportare sulla tela le sensazioni e l’istinto dell’artista. “Ilsoprattutto, forse ancor più del disegno, è una liberazione“., l’opera La Gioia di ...