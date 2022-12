È morto Benedetto XVI | il Papa emerito aveva 95 anni

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 31 dicembre 2022) ÈXVI, ilsi è spento stamattina all’età di 95XVI. Ilsi è spento alle ore 9.34 di stamattina all’età di 95. Joseph Ratzinger, nato a Marktl il 16 aprile 1927 è stato il 265°, eletto nel 2005, quando succedette a GiovPaolo II, e in carica fino al 2013, quando si dimise e fu sostituito daFrancesco.XVI, la biografia ufficiale Joseph Ratzinger – Cardinale dal 1977, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede dal 1981, Decano del Collegio Cardinalizio dal 2002 – è nato in Marktl am Inn, nel territorio della Diocesi di Passau (Germania), il 16 ...