Dalla benzina al pedaggio in autostrada | Il 2023 inizia con i prezzi su TUTTI I RINCARI

Sia per lache per il diesel la riduzione è stata complessivamente di 30,5 centesimi, almeno fino a dicembre di quest'anno, quando con il dl Aiuti quater il taglio è stato prorogato fino al ...Prepariamoci ad un aumento di circa 20 centesimi del prezzo della. Infatti questa sera scade (e non è stato rinnovato) lo sconto sulle accise che l'attuale governo,fine dello scorso novembre aveva ridotto a 18 centesimi e che era stato stabilito in ... Dalla benzina alle autostrade: il 2023 inizia con i rincari Ancora poche ore e lo sconto fiscale sulla benzina non esisterà più. Da domani lo Stato tornerà a riscuotere tutte le accise e l’Iva che gravano sui carburanti e che incidono per oltre la metà sul pre ...Con il nuovo anno sono in arrivo l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei pedaggi autostradali. Quanto spenderanno in più gli automobilisti italiani ...